TÜLI POLITSEIJUHI PÄRAST ⟩ Läänemets: kui peaminister siseministrit ei usalda, on see suur probleem

Kommusaare kandidatuuri ei toeta Kaja Kallas ega ka riigikantselei. On ta siis nüüd valikust väljas? «Mulle pole peaminister öelnud, et ta vastu oleks. Ma ei saa aru, mis ta probleem on. Mulle pole peaminister öelnud, mis tal mure on. Ma jätkuvalt ootan seda. Olen varsti juba nädal aega oodanud, mis see küsimus seal on,» imestas Läänemets Postimehega rääkides.