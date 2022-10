Naljaga pandud Leningradi nimi külateele enam ei passi

Viljandi külje all kulgeb paralleelselt Pärnu poole viiva maanteega teelõik, mis on otsekui joonlauaga maastikule tõmmatud. Google’i kaardirakendus näitab, et see kannab Nõukogude Liidu suurlinna Leningradi – nüüdse Peterburi – nime, mida teistelt kaartidelt enam ammu ei leia.