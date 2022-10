GALERII ⟩ Kärdla Kivi-Jüri punamonument viidi muuseumisse

Hiiu leht kirjutas, et Hiiumaa vallavolikogu toetas eelmisel nädalal vallavalitsuse otsust kuju teisaldada, sest see ei sobitu avalikku ruumi.

Volikogu liige Andrus Ilumets (Isamaa) ütles, et eesmärk oli vältida niinimetatud Katri Raigi sündroomi, mis juhtus Narvas. «Tulevikus ei saa siis keegi öelda, et tema arvas asjast nii või naa,» lisas Ilumets.

Kärdla osavalla vanem Aivar Viidik (RE), kes suvel kuulus veel volikokku, ütles, et Kivi-Jüri ei sobi avalikku linnaruumi ja tema asukoht peaks olema militaarmuuseumis. Ta lisas, et kaalukam põhjus selleks oli, et kuju kannab kiivril nõukogude sõduri viisnurka ning selle «kõhul» on punaokupante heroiseeriv kiri: Hiiumaa kaitselahingute kangelastele 1941.