Eesti survestab Briti uut peaministrit tõstma kaitsekulutusi

Briti vägesid rotatsiooni korras aastaid võõrustanud Eesti välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) ütles BBC-le, et on ülioluline, et kõik NATO riigid kulutavad kaitsele 3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust (SKT). Sunak on varem öelnud, et selline püüdlus on meelevaldne.