See juhtus mõni aasta tagasi, mil lapsevanem, kelle nime me ei avalda, avastas juhuslikult oma lapse mobiiltelefonist pilte, mille sisu võttis tal enda sõnul jalad nõrgaks. See oli tema jaoks sedavõrd šokeeriv.

Fotodel oli kujutatud last kohatutes poosides, seejuures oli lapseealine* (teema delikaatsuse tõttu ei avalda Postimees juhtumi täpsemaid asjaolusid) alasti või napis riietuses. Näiteks ühe foto puhul on hageja poolt kirjutatud, et laps on pildil nii, et näha on vaid tema katmata intiimpiirkond.