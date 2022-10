Kakumäe kaitseala loomine võib jääda venima

Kaitseala loomise eelnõu avalikule väljapanekule järgnev arutelu toimub täna, 27. oktoobril kell 17.30–19 Veerise lasteaias (Veerise tn 1).

Kakumäe rohealadel levivad väärtuslikud liigirikkad metsakooslused, mis on elupaigaks arvukatele taime- ja loomaliikidele ning pakuvad mitmesuguseid loodushüvesid tallinlastele. Kakumäele kavandataval kaitseala territooriumil leidub II ja III kaitsekategooria liikide elupaiku ning piki rannikut kulgeb unikaalne kambriumi liivakivi paljand.

Abilinnapea Vladimir Svet tõdes, et kaitseala moodustamisega saab paremini kaasa aidata väärtuslike looduskoosluste säilitamisele ning liigirikkuse säilitamine on üks linna rohelistest arengueesmärkidest. «Kuna kohaliku kaitseala moodustamine puudutab otseselt ka kaitsealale jäävate kinnistute omanikke, siis said kõik huvilised tutvuda dokumentidega, esitada ettepanekuid ja vastuväiteid. Meie eesmärk on jõuda lahenduseni, mis rahuldaks kõiki pooli,» ütles Svet.

Ta lisas, et eelnõu avaliku väljapaneku ajal laekus 16 isikult ettepanekuid, millega sooviti kinnistute väljaarvamist kohaliku kaitseala koosseisust või välispiiri muutmist, näiteks Kakumäe raba piirkonnas. Samuti sooviti Kakumäe sanglepiku lisamist kaitseala koosseisu.

«Väljapanek kestis algselt 1. juulist 15. augustini, kuid me pikendasime väljapanekut 30. septembrini. Peamine põhjus selleks oli maaomanikelt laekunud info, et nad on tellinud täiendavad elustiku-uuringud (haudelinnud, kanakull, nahkhiired, muud loodusväärtused) ning enamik neist uuringutest pidid valmima septembri keskpaigas. Kahjuks lubatud ajaks eraomanike tellitud uuringuid linnale ei edastatud ning paluti uut ajapikendust novembrini,» ütles Svet Postimehele.

«Selleks et analüüsida laekunud ettepanekute põhjendatust ja tagada väärtuslike looduskoosluste säilimine, oleme andnud ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele teada, et me tellime täiendava eksperthinnangu, milles analüüsitakse ettepanekute põhjendatust kohaliku kaitseala kontekstis ning täpsustatakse kaitseala välispiiri kulgemist ja väärtuslike looduskoosluste paiknemist. Eksperthinnangus loodame kasutada ka muid vahepeal valminud või valmivaid uuringuid. Eksperthinnang valmib veebruaris 2023. Kui eksperthinnangu tulemusena muutuvad loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, näiteks tehakse kaitseala välispiiri osas olulisi muudatusi, korraldatakse uus avalik väljapanek ja vajadusel ka uus arutelu. Uus avalik väljapanek toimuks siis juba veebruaris,» lisas ta.

Kakumäe metsa kaitse alla võtmise menetluse algatas Tallinna linnavalitsus tänavu juunis.