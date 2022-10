VÄLKVIDEO ⟩ Margo Klaos: raketirünnaku puhul on Eestis kõige sobivam varjumiskoht paneelmaja kelder

Margo Klaos rääkis Postimehe otsesaates, et raketirünnaku puhul on kõige sobivam varjumiskoht kelder.

«Õnneks on väga paljudel majadel keldrid olemas, ennekõike paneelmajadel. Peamine sõnum, mida me inimestele anname ongi selline, et kui ka Eestis peaks midagi taolist juhtuma, siis ei ole vaja kuskile mujale minna, ei ole vaja minna otsima veel paremat kohta, sest kui te elate paneelmajas ja sellel on olemas kelder, siis see paneelmaja kelder ongi üldjuhul kõige turvalisem koht, kus olla.»