Martin Helme: inimene on süüdimatu, moraalne must auk

Helme kritiseeris Mihkelsoni, öeldes, et viimane on mitu aastat elanud teadmisega, et on vahele jäänud, aga käib rind kummis mööda ilma ringi Eesti esindamas ja riigikogus oma kolleegidega «nina püsti tähtsalt ja ülbelt laiamas». «Tülgastav,» leidis Helme.

«Nagu selgub, on tegemist olnud juba vaat et avaliku saladusega, kõik justkui teadsid. Mina mitte. Ma olen väga häiritud. See, et väga paljud olid mingil moel või mingil määral asjaga kursis, on eraldi skandaal ja väga halb märk,» hindas EKRE juht seesugust mahavaikimispoliitikat sobimatuks.