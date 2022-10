Võrklaev: Mihkelson võiks väliskomisjoni juhina jätkata

Võrklaev ütles ERRile, et tema sõnul on riigikogu väliskomisjoni esimehe positsioon oluline ja Mihkelsonil on selles ametis pikaajaline kogemus, mistõttu ei oleks praegu vajadust teda sellelt kohalt taandada.

«Marko on oma selgitused andnud. Meie täna usaldame oma inimest, oma inimese selgitusi ja arvame, et Marko kindlasti oma kogemuse ja pikaaegse poliitilise kogemuse, oma kontaktidega, on sellel ametikohal õige inimene täna,» sõnas ta, põhjendades, et õiguskaitseorganid ei ole Mihkelsoni suhtes menetlust alustanud või teda karistanud.

Võrklaev sõnas, et kuna erakonnaliikmed pilte näinud ei ole ning juhtumi üksikasju samuti ei tea, on ennatlik inimest hukka mõista, kuid ta nentis, et loomulikult on poliitikutel kõrgem vastutus.

Kallas: tegemist on kahetsusväärse juhtumiga

Reformierakonna esimehe, peaminister Kaja Kallase sõnul sai ta riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni tsiviilvaidlusest teada siis, kui ta moodustas valitsust.

«Ma saan tugineda sellele, et juhtunuga on tegelenud politsei ja ka lastekaitse. Marko suhtes ei ole alustatud ühtegi uurimist ning selle juhtumi taustal on väga keeruline vaidlus ja konfliktsed suhted laste vanemate vahel. Kõige tähtsam on selles olukorras kaitsta laste eraelu puutumatust,» kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.