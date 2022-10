Tuuli Mihkelson: kõik fotod tehti minu teadmisel

Kahjuks pole piirdunud asi ainult minu ründamise ja kohtuvaidlusega, vaid käiku on läinud ka palju inetumad võtted. Kuna minu abikaasa Marko on poliitik ja avaliku elu tegelane, on temale solgipange pähe kallamine kõige lihtsam.

Saan teile kinnitada, et kõik väited, nagu oleks Marko kes teab mis põhjusel minu lapsi ebasobivalt pildistanud, ei vasta tõele ja seda on hinnanud ka politsei ja lastekaitse. Politsei nägi neid pilte ja sellega oli teema juba 2020. aastal suletud – nad ei soovinud isegi Markoga vestelda, ammugi mitte teda üle kuulata või uurimist algatada. (Politsei siiski kinnitas, et Marko Mihkelson käis vestlusel - toim.)

Meediakanalitele viidud fotod on pärit minu telefoni pilve varundatud fotoalbumist (mis «sattus» teadmata asjaoludel isa koju ja jäi sinna teadmata ajaks «kadunuks»), kust teine pool on ebaseaduslikult sisse logides leidnud mitme aasta fotode seast eraelulisi olukordi, mida endale sobivas (ja just tema poolt lapsi uskumatul kombel seksualiseerivas) kontekstis avalikkuse ette tuua.

Minu abikaasa ei ole teinud minu lastest ühtegi pilti, millest ma teadlik ei oleks või mis minul emana küsimusi oleks tekitanud.

Mul on siiralt kahju oma lastest, kes on selles isa soovil avalikkuse ette kistud loos tõelised ohvrid. Ma loodan, et nad suudavad kunagi oma vanematele andestada.

Olen saanud alates eilsest paljudelt sõpradelt ja tuttavatelt toetavat tagasisidet – tänan kogu südamest. Teie toetusest on hindamatult palju abi, et vastu pidada ja edasi minna.