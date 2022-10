Veebipolitseinik: Mihkelsoni juhtumiga seotud lapse andmete levitamine sotsiaalmeedias on seadusevastane

«Ma ei soovi kommenteerida konkreetset Marko Mihkelsoni kaasust, kus menetlejad on teinud kogutud tõenditele tuginedes otsuse, et süüteo tunnustele vastavat tegu lastest pilte tehes toime ei pandud,» märkis peamiselt veebipolitseinikuna tuntust kogunud ametnik.

Olgugi et Postimehes ilmunud loos ei ole mainitud lapse nime, on sotsiaalmeedias levimas juhtumiga seoses üha enam andmeid. Punak palub neid mitte levitada.

«Palun, ärme teeme nii! Laste huvides selline käitumine kindlasti pole. Lisaks on tegemist ka seaduserikkumisega, sest mitmed pildid on võetud asjaosaliste sotsiaalmeediakontodelt neilt eelnevalt luba küsimata,» märkis ta.

«Näen, et Twitteris on mitmed inimesed emotsiooni pealt teinud mõtteavaldusi sellel teemal, kuid need veidi hiljem kustutanud. Ka Facebookis ja foorumites on kustutamise nupud olemas. Vaata enda postitus üle ja kui see ei ole arutelu edasiviiv, heatahtlik ja laste suhtes hooliv, siis soovitan selle kustutada,» sõnas politseinik.