Balti Assamblee valis presidendiks Aadu Musta

BA Eesti delegatsiooni aseesimehe Sven Sesteri (Isamaa) sõnul võtab Eesti eesistumise üle tugeva tahtega jätkata vastupanuvõimelise, turvalise, usaldusväärse ja jätkusuutliku Balti regiooni ülesehitamist, mis on eriti oluline ajal, mil Euroopas on käimas sõda.

«Jõudude ühendamise kaudu on meil ka suurem võimekus ja võimalused tegeleda Venemaa sissetungist põhjustatud probleemidega, milleks on näiteks majandus- ja humanitaarkriis, energiajulgeolek, valeinformatsioon ja üldine mure Balti riikide julgeoleku pärast,» sõnas Sester.

«Teine probleem, millega peame 2023. aastal tegelema, on ülemaailmne kliimasoojenemine, mis toob kaasa katastroofilisi tagajärgi nagu liikide väljasuremine ja suurenenud ebavõrdsus,» lisas Sester ja täpsustas, et rohepööre peab olema samal ajal tõhus ja kõigi suhtes õiglane. Samuti on tema sõnul ülioluline tegeleda haridus- ja kultuuriprobleemidega, kultuurisidemete ja meediakoostöö, kutse- ja tehnikahariduse ning kultuuri- ja haridusasutuste vahelise koordineerimise tugevdamisega. Ühtlasi on Balti Assamblee ka edaspidi silla rollis idapartnerlusriikide ning Põhjamaade, Beneluxi ja Visegradi riikide ja teiste Euroopa riikide vahel.