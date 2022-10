Jaanuari alguses palusime toidutootjatel analüüsida hinnatõusu ja püüda hinnauperpalle pikemalt ette näha. Toona arvati, et pärast kevadist hinnatõusu tuleb pigem rahunemine ja hinnakasv ei ole edaspidi nii kiire – on ju kevad-suvi see aeg, mil on soe ja valge ning energiatarbimine väheneb. Nüüd, aasta lõpu poole, vaatavad toidutootjad uuesti vahepealset hinnarallit ja hindavad, kui täpne nende ennustus oli.