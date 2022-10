Nikolai Ossipenko kaitsja taotleb vahistamistaotluse tühistamist

Jüri Leppik esitas reedel, 28. oktoobril prokuratuurile taotluse, et prokuratuur loobuks vahistamistaotlusest, kuna korruptsiooni ohtu tema hinnangul enam ei ole. Kaitsja toob taotluses välja selle, et 27. oktoobril tagandas Kohtla-Järve linnavolikogu volikogust ja linnavalitsusest kõik ametiisikud, kes on saanud prokuratuurilt kahtlustuse. «Sellega on prokuratuur saavutanud kiire ja efektiivse muutuse Kohtla-Järve võimu teostavate isikute osas ja kahtlustuse saanud isikud enam võimu ei teosta,» märgib Leppik.

«Prokuratuuri poolt tõstatatud oletus, et on suur oht, et N. Ossipenko võib menetlusest kõrvale hoiduda, on nüüdseks samuti ainetu: alates 06.10.2022 on tõkendiga tagatud, et N. Ossipenko võib enda elukohast lahkuda vaid prokuratuuri loal,» rõhutab kaitsja.

Ühtlasi juhib Leppik tähelepanu seadusele, mis lubab isikute vabadusi piirata vaid äärmisel vajadusel ja vaid nii kaua, kui see on hädavajalik.

Teisipäeval pidas Tartu ringkonnakohus lühikese, vähem kui tunni kestnud istungi, et arutada, kas on õige ja seaduspärane, et Kohtla-Järve prügivedaja Nikolai Ossipenko pole vahi all.

Tartu kohtute pressiesindaja Annett Kreitsmani sõnul avalikustab ringkonnakohus otsuse hiljemalt 3. novembril.

Prokurör Alan Rüütel taotles Ossipenko vahistamist Viru maakohtus, kahtlustades teda altkäemaksu andmises ja mõjuvõimuga kauplemises Kohtla-Järve linnavalitsuses. Viru maakohus Ossipenkot vahi alla ei võtnud, sest seda peeti ohtlikuks mehe tervisele.

Seejärel kaebas Rüütel otsuse edasi ringkonnakohtusse.