Ukraina sõda suurendab eestlaste soovi astuda Kaitseliitu

Mul ei olnud ootusi, küll aga teadmatusest tulenev ärevustunne. Kogu militaarne temaatika oli mulle seni üsna tundmatu. Mind on võetud Kaitseliitu väga hästi vastu, pakutud palju koolitust ning temaatilisi arutelusid. Ise tuleb olla aktiivne ja avatud. Olen rahul, et liitusin, ja püüan panustada vabatahtlikuna maksimaalselt oma teadmistega Kaitseliidu tegemistesse.

Kaitseliidu plussid ja miinused?

See annab kindlama tunde praeguses ebakindlas maailmas, Kaitseliidus olles saad anda oma panuse Eesti kaitsesse. Kui oled n-ö pealtvaataja ehk mitte liige, siis päris kriisi saabudes ei tea sa isegi seda, kuhupoole joosta, et aidata oma peret ja lähedasi. Kaitseliit on hea võimalus kõigil lojaalsetel Eesti kodanikel panustada meie kodumaa kaitsesse.

Millega peaks arvestama Kaitseliiduga liituja?

Kaitseliit on küll militaarne organisatsioon, aga samas osatakse hästi kasutada tsiviilmaailmast tulevate liitujate teadmisi. Kaitseliidus on enamik vabatahtlikud, aga vabatahtlik on liitumine ja väljaastumine – kui juba seal oled , siis tuleb ka panustada ja lisaks kuulata, harjutada, õppida.

Mis on kaitsetahe?

Tingimusteta soov kaitsta kodumaad, vastavalt oma oskustele ja võimetele. Kahjuks on paljudel ka praegu suhtumine, et sõjaohu korral tuleb ruttu mõelda, kus on mu paat või kuidas jõuda esimesele lennukile. NATO liikmesus tekitas petliku turvatunde ja on vähendanud kodanike arusaama enda panuse olulisusest. Ukrainas käiv kohutav sõda on aidanud aga kaasa kaitsetahte suurenemisele ja Eestimaa inimesed ei looda ainult abile, vaid on ka ise patriootlikult valmis kodumaad kaitsma.

Sinu sõjahüüd?