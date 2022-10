Sõda on ühiskondlik tegevus, kus osaleja võib saada igaühest

Praegu on ühiskonna võimumõõtmetes ajal teistsugune roll, sest kiirus on tähtsam kui hea ja järjestatud plaan. Digiilma ühendatuse ja paljude kanalite tõttu on seda mõju veel võimalik võimendada. Sotsiaalmeedia on täiendavaks vahendiks inimeste suunamisel ja inimeste enda tegevuse organiseerimises, olgu siis evakueerumiseks või isetekkelise vastupanutegevuse korraldamiseks või infokorjeks. Võimalusi on palju. Ukraina sõjas on sotsiaalmeediat edukalt kasutatud ka sõjaliste operatsioonide hajusaks juhtimiseks.

Need ei ole mingid eraldi toad, kus lahing käib. Need ruumid on mõtteraamistused keerulise sõja lihtsamaks mõistmiseks. Oluline on, et neis toimuv on põimunud ja tegevuste suur mõju on teistes lahingumõõtmetes ning tihti teiste lahingumõõtmete kaudu teisi sõjapidamise tasandeid hõlmav. Näiteks füüsiliselt maismaal saavutatud võitude demonstreerimisega inforuumis antakse oma vägedele innustust ja lüüakse vastane põgenema ka geograafiliselt kaugemal. Aga infotegevustel ei pruugi alati olla kohene üksühene sümmeetriline mõju füüsilises keskkonnas. Mõju võib olla pikaajalisem ja kõrgemal sõjapidamise tasandil. Tänu Ukraina läbimõeldud ja korralikult teostatud infopoliitikale, mis oli loomulik osa kõigi sõjatasandite operatsioonides, on Ukrainal tegelikult õnnestunud mobilisatsioon, on õnnestunud üleval hoida võitlusvaimu, on õnnestunud saada lääne toetust ja relvaabi ning tegelikult hoida vaba maailma toetust. Rohujuure tasandi vabatahtlikelt saab täiendavat aegkriitilist taktikalist luureteavet. Raske on panna näppu peale ja öelda, et just see infotegevus tagas nende uute relvasüsteemide tarne või tänu nendele postitustele õnnestus siin läbimurre.