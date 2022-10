Satiirist nõretav lugu nüüdismaailma veidrustest ja igavikulisest valetamisest

Asjaolu, et keegi ütleb, et näe, siin on informatsioon, see on ju usaldusväärne, ei tähenda tõepoolest mitte kui midagi. Küsimus on andmetes, millest informatsioon tuletatakse, ja kui andmeteks on täielik meelevald, on informatsiooniga nii nagu on. Tavaliselt ongi see vale. Samas: inimene kui informatsiooni lausa instinktiivselt töötlev olend keerab sel moel oma pehme kõhualuse valitsemiskirega liigikaaslaste poole. Ja mida teevad seepeale võimuhuvilised liigikaaslased? Ikka sedasama, mida vanas Roomas: divide et impera. Ehk jagavad ja valitsevad, aga jagamise all on põhjust mõista, et jagataksegi kaheks või kolmeks või enamaks. Ja seda on kõige lihtsam teha tõe ja vale abil. Kui valele või valedele leidub pooldajaid, siis ongi valitsemine lihtsam. Digi- ja somtsiaalmeediaajastu on loonud valede levikule enneolematu võimaluse, sest vahel näib, et vale suudab oma inertsiga digikanaleis levida ehk rohkem kui muidu. Väidete kontrollimine muutub aga aina raskemaks, sest automaatseid süsteeme, mis suudavad luua ümmargusi vastuseid mis tahes küsimustele ning on suutelised millest tahes sünteesima «uut teadmist», on olemas üksjagu. Kuidas aga kindlaks teha, et vestluskaaslane mingit täielikku kelbast ajab? Noh, piirate teda oma küsimustega ning lõpuks arvate, et olete ta nurka surunud, aga kui siis kostab ta suust aina klassikalisemaks muutuv lause: «Sa peaksid seda ise uurima!» (do your own research!), on selge, et tegemist on hämaga. Seda klassikalist võtet ma filmist ei mäleta, küll on aga selles tipp-blufi tekkimise õppefilmis teisi olulisi elemente.