Tänapäeva diktaatorite dilemmad

Nendele küsimustele otsivad süsteemset vastust Sergei Guriev ja Daniel Treisman oma põhjalikule võrdlusandmestikule tuginevas uurimistöös «Spinndiktaatorid» . Spinnimiseks võib lihtsustatult nimetada nüüdisaja propagandat. Guriev ja Treisman leiavad, et mittevabade riikide juhid kasutavad võimul püsimiseks üha vähem hirmutamist ja religioosset isikukultust ning tuginevad üha enam ühiskondlike manipulatsioonide abil saavutatud tegelikule populaarsusele. Muutus sai alguse 1980ndatest ja 2000. aastaks on informatsiooniline autokraatia ehk spinndiktaatorlus saanud maailmas domineerivaks. Teerajajaks uut tüüpi autokraatiale, kus vabadusi on küll vähevõitu, avalikke hukkamisi samas mitte, ning meedia ja mitmed teised riigijuhid kiidavad juhti, kes ikka ja jälle tagasi valitakse, peavad autorid Lee Kuan Yew’d Singapuris, kelle juures käisid õppimas nii Nursultan Nazarbajev kui Hiina kommunistid.

Võimutehnoloogiate eelistuste muutused on tingitud moderniseerumisest ja globaliseerumisest. Olulisemad ühiskondlikud arengud on kõrghariduse levik, loomingulise ja infotöö rolli kasv, väärtusnihe ellujäämiselt eneseteostusele ning uute kommunikatsioonitehnoloogiate ja meediaformaatide läbimurre. Täielikku tsensuuri ei ole võimalik kehtestada, ja ega see rahvale ei meeldiks. Globaliseerumise tõttu mõjutavad rahvusvaheliste organisatsioonide hinnangud inimõigustest investeeringuid.