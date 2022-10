Oskussõnad loovad selguse tunnetuslikus lahinguruumis

Strateegilist kommunikatsiooni ja tunnetuslikus lahinguruumis sõdimist on asjatundjad ja organisatsioonid seletanud paljuski lähtuvalt omaenese arusaamast ja organisatsioonikultuurist. Moe- ja lööksõnad on kaaperdanud laia ja selgema arusaamise mõisteruumis. Takistades, mitte võimaldades sisukat kriitikat ja arutelu. Kiiresti arenevas mõisteruumis on hädavajalik, et asjatundjad suhtleksid omavahel konfliktivabalt kõige täpsemal ja tõhusamal moel.