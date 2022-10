JÕUAMETITE JUHIVALIMISED ⟩ Labürint politseijuhi leidmiseks: Läänemets tegi Ken-Marti Vaherit

Kui Postimees ülemöödunud neljapäeval teada sai, et vastupidiselt varem räägitule on PPA juhi kohale favoriit hoopis siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar, pani see Pikal tänaval – siseministeeriumis – rattad käima. Mõne kuu eest jõudsid Kuno Tammearu, Krista Aasa ja Egert Belitševi nimed kui juhikandidaatide omad avalikkuseni orgaanilist teed pidi, Kommusaare nime lekkimisega siseministeeriumis ei arvestatud. Järgmisel hommikul kutsuti kiiruga kokku pressikonverents, kus kaitsepolitseiameti uue juhina esitleti Margo Pallosoni ja päästeameti juhina Margo Klaosi.

Esimese hooga loodeti esitada ka Kommusaar. Reede hommikul, mõni tund enne pressikonverentsi jäi too plaan katki. Polnud peaminister Kaja Kallase nõusolekut. Pressikonverentsil rääkis Läänemets, et musta hobusena mängu sekkunud Kommusaare sobivuse suhtes on «indikatsioone tulnud ka PPA majast». See jutt osutus õõnsaks.