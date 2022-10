Kohtla-Järve uue võimuliidu moodustamine võib takerduda ühe voliniku taha

Ent laupäeva õhtul teatas sotside nimekirjast volikogusse valitud Sergei Butšinski sotsiaalmeedias, et astub välja koalitsiooniläbirääkimistest valimisliiduga Restart Kohtla-Järve. Talle on lihtsalt vastumeelt see, et valimisliidu saadikud hääletasid neljapäeval volikogus erinevalt teistest loomisel oleva koalitsiooni liikmetest ja hoopis koos vastasleeriga ka linnapea Toomas Naela umbusaldamise poolt olukorras, kus enne oli juba linnavalitsus tagandatud. Selle hääletuse tulemusel pidi Nael, kes erinevalt enamikust teistest tagandatutest pole korruptsiooniskandaalis kahtlusalune, lahkuma päevapealt linnavalitsusest, aga kaks kahtlusalust abilinnapead saavad jätkata kuni uue linnavalitsuse moodustamiseni.