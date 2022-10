Tallinna bussijaama juures kaob busside parkimise võimalus

Bussijaama direktori Airika Aruksaare sõnul muid parkimisvõimalusi bussijaama juures ei ole ja edaspidi peab iga bussifirma ise vaatama, kuidas hakkama saab. Ta lisas, et inseneribüroo ­Stratum uuringu järgi võib paljude suurte maaliinibusside tihedam liikumine bussijaama ümbruse ristmikel ja parkimine tänavatel tekitada tõsiseid ummikuid.

Bussijaama juhtkond püüdis kinnisvara arendava ettevõtte Liven omanikega kokku leppida, et parkimisala Juhkentali 48 krundil säiliks, kuni linn loob bussidele uued võimalused. Ajapikendust saadi kolmeks kuuks, kuid nüüd on see aeg otsas.