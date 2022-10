Zelenskõi sõnul on Venemaa juhtkonnas haiged inimesed

Zelenskõi märkis, et Venemaa vastutab selle eest, et Etioopias, Jeemenis või Somaalias on inimestel katastroofiline toidupuudus.

«Loomulikult püüavad partnerid veenda terroririiki väljapressimises tempot pisut maha võtma. Aga kas see on realistlik? Seni näitavad faktid, et Venemaa juhtkond on rohkem huvitatud toidukriisi süvendamisest, kui allkirjastatud dokumentide elluviimisest. See, muide, on vastus kõigile neile, kes räägivad läbirääkimistest Venemaaga. Teraviljakoridor on väga konkreetne näide,» lõpetas president.