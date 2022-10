TAI kutsub programmiga «Selge» vähendama alkoholitarvitamist

Psühholoog Jane Alop selgitas, et programmi «Selge» võiks läbida kõik, kes tarvitavad alkoholi sagedamini kui kord nädalas. «Püstitades endale 8 nädalaks vähegi pingutust nõudva eesmärgi ja teadvustades, kas selle täitmine valmistab raskusi, on igaühel võimalik hinnata, kuivõrd sõltuvuses on ta alkoholist. Kui iseenda poolt püstitatud käitumismuutust nõudvaid eesmärke ei suudeta täita, on põhjust järelemõtlemiseks. Kuna programmi saab läbida veebis mitu korda, siis soovitan proovida veel kord ja ebaõnnestumisel pöörduda spetsialisti poole.»

Programmi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja Swiss Institute for Addiction and Health Research (ISGF). See on «Take Care of You» nime all kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias.