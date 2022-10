Valituks sai soosik: kaitseressursside ametit hakkab juhtima Anu Rannaveski

Rannaveski asub ametisse 31. oktoobrist, käesoleva aasta 21. märtsist täitis ta kaitseressursside ameti peadirektori ülesandeid.

Kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) sõnul on Rannaveski näol tegemist oma valdkonna kogenud asjatundjaga: «Kaitseressursside amet on viimasel läbi teinud mitmeid suuri muutusi ning Anu on tõestanud oma võimekust neid edukalt ellu viia. Olen veendunud, et üle kümneaastane kogemus valitsemisalas töötamist kindlustab edu ka peadirektori ametis.»

Konkursi väljakuulutamisel heitis üks KRA-ga kursis olev ametnik (nimi toimetusele teada) ette, et konkurss näib fiktiivne: «Tippjuhtide värbamistingimusi on muudetud vastavalt ministeeriumi soovile. Miks ministeerium seda teeb? Saaks ausalt ja läbipaistvalt öelda, et see inimene on end töökohal õigustanud,» ütles ta Postimehele toona.

Nii nagu selgitas Postimehele riigikantselei, märkis nüüd ka Rannaveski, et KRA-le on lisandunud varasemast rohkem ülesandeid: «Meie vastutada on nüüd kogu kaitseministeeriumi valitsemisala inimressurssidega seotud teemad - nii kaasaegse tipptasemel personaliteenuse tagamine kui atraktiivsete karjäärivõimaluste toetamine riigikaitses. Samuti on praeguses julgeolekuolukorras jätkuvalt oluline panustada ajateenistuse ja riigikaitseõpetuse populariseerimisse,» rääkis uus juht.