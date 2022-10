Teisipäeval tutvustatakse Putukaväila Merimetsa lõiku

Merimets on Putukaväila ainus ruumiosa, mis läbib looduskaitseala. «Maastikuarhitektuurse eskiisi koostamise eesmärk oli väärtusliku looduskooslustega alade säilitamine ja nende tingimuste parendamine ning inimeste liikumisteede organiseerimine metsas, et vähendada tallamiskoormust kaitsealustele taimeliikidele,» sõnas Putukaväila meeskonna ja Tallinna strateegiakeskuse ruumiloome kompetentsikeskuse juht Kaidi Põldoja.

Lisaks on oluline Putukaväila rattatee läbi toomine, et tugevdada linnaosade vahelisi liikumisvõimalusi. «Soovime eskiisis väljapakutud ideed lähiaastatel ellu viia,» lisas Põldoja.

«Putukaväil on suurimaid ja omapärasemaid parke, mida loome Tallinna. On äärmiselt oluline, et inimesed saaks panustada pargi loomisesse ning seepärast loodan, et kohalikud elanikud ja teised huvilised löövad avalikul arutelul ja Merimetsa ruumiosa planeerimisel aktiivselt kaasa. Niiviisi saame üheskoos jõuda paremate lahendusteni Putukaväila arendamisel,» lausus abilinnapea Vladimir Svet.