Tallinna Linnatransport jätkab kahe juhatuse liikmega

Viikmaa viimane päev juhatuse liikme ülesannetes on 14. novembril. «Nõukogu arutas juhatuse liikme tagasiastumisavaldust ning leidis, et edaspidi on töökorraldus võimalik ümber jaotada ning jätkata praegu kahe juhatuse liikmega. Peame arvestama kulude kokkuhoiuga praeguses majandusolukorras, sest kütuse- ja energiahindade hüppeline tõus on TLT-le olulist mõju avaldanud,» ütles ettevõtte nõukogu esimees Lauri Laats, lisades, et välistatud ei ole juhatuse liikmete lisandumine tulevikus.