UURING ⟩ Helme seisukohta Ukraina sõja kohta ei toeta 59 protsenti kodanikest

26. oktoobril venekeelses ERRis avaldatud intervjuus ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimees Mart Helme, et nad ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, vaid on rahu poolt. See seiskoht tõi kaasa kõikide teiste suuremate erakondade esindajate kriitika. Ühiskonnauuringute Instituut uuris, kuidas suhtutakse Mart Helme avaldatud seisukohta ühiskonnas laiemalt.

Vastajatele esitati järgmine küsimus. Mart Helme ütles venekeelsele ERRile: «Meie seisukoht parimast väljapääsust on rahuleping. Nii raske kui see mõlemale osapoolele ka poleks, vähemalt inimesed ei hukku. [...] Me ei ole Venemaa ega Ukraina poolt, me oleme rahu poolt.» Kas te nõustute Helme seisukohaga?