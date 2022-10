Kohus ei vabastanud ennetähtaegselt riigireetur Pjotr Volinit

Kohus leiab, et Pjotr Volini ennetähtaegse vabastamise vastu rääkivad asjaolud on sellised, millest tulenevalt on alust karta, et ärakantud karistus ei ole olnud piisav, et mõjutada Pjotr Volini uut kuritegu mitte toime panema. Kohus leiab, et on otstarbekas jätta P. Volin tingimisi ennetähtaegselt vabastamata. Isikul on võimalik vanglas osaleda veel sekkumisprogrammides. Samuti on kohtu jaoks oluline isiku vanglast tingimisi ennetähtaegselt vabanemisel, et kinnipeetav ei omaks kehtivaid distsiplinaarkaristusi. Pjotr Volini tingimisi ennetähtaegset vanglast vabastamist ei toetanud ka prokurör ja Tallinna Vangla. «Süüdimõistetu peab tunnetama ka karistuse mõju ning kandma vastutust toimepandu eest,» ütles kohus.



Tahtis koju abikaasa juurde



Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et riigireetmise eest vanglakaristust kandev Pjotr Volin ütles Harju maakohtus oma ennetähtaegse vabastamise istungil, et soovib vabaneda ükskõik millistel tingimustel, et veeta elu lõpp vabaduses koos abikaasaga.