Mõned majad seisavad aastakümneid tühjalt, kui juhtumisi maha ei põle

Kopli 17a hoone seisis aastaid mahajäetult, sest hoone neli omanikku ei saanud omavahel kokkuleppele. Nüüd on majal üks omanik ja asjad hakkavad loodetavasti liikuma. Foto: Mupo

Heakorrainspektorite aastatepikkune murelaps on olnud ka Kopli 17a hoone, millest Postimees on varem kirjutanud. Maja seisis aastaid tühjalt, seal elasid kodutud ning mõned toad majas olid kuni laeni prahti täis. Majaga tegelesid mupo, päästjad ja politsei, kuid suuremate tulemusteta. Nüüd on siiski toimunud areng. «Näide sellest, kuidas nelja omanikuga kinnistu amortiseerub ajaga täielikult, sest osapooled ei soostu jõudma kokkuleppele. Tänaseks on kinnistul omanik, kes on välja ostnud ülejäänud osapooled. Kinnistu on läbi elanud mitu põlengut, kuid tulevikuplaanide realiseerimine algab järgmisel aastal,» rääkisid munitsipaalpolitseinikud.

Salme 13 asuv maja on aastaid sellisena ümbruskonda risustanud. Foto: Mupo

Teine selle kandi kolemaja asub Salme 13. «Kohalikud elanikud on kinnistu pärast murelikud, sest majas toimus aasta tagasi põleng ja tühjalt seisev hoone on potentsiaalne asotsiaalide peibutis. Kinnistul on kaks omanikku. Miks nii magusas piirkonnas asuv kinnistu kasutamatult seisab, on teadmata. Omanikega ei õnnestunud sel korral ühendust saada,» ütles mupo pressiesindaja Meeli Hunt.

Pole vaja kaugele minna. Lähim mahajäetud hoone asub otse mupo peakorteri kõrval. Foto: Mihkel Maripuu