NOORTE VÄGIVALD ⟩ Väidetavalt ründas Pärnus noorte tüdrukute kamp 8-aastast tüdrukut

«Sellised tõsised juhtumid, nagu Pärnus möödunud nädalal aset leidsid, on harvad ja kui vaatame statistikat, siis viimase 3–4 aasta jooksul näeme seda, et Pärnumaal on langenud kehaliste väärkohtlemiste ja avaliku korra raskete rikkumiste arv, mille on toime pannud alaealised,» selgitas ta.

Politsei on viimase nädalaga saanud rohkem teateid alaealiste omavahelistest konfliktidest, mis viitab Uibo sõnul sellele, et inimesed annavad sellest rohkem teada. «Kindlasti ongi oluline märkamine ja teavitamine. Ükski täiskasvanu ei tohi jätta sekkumata, kui ta näeb, et laps on hädas. Kõige kiirem abi on telefonil 112. Teeme kogu aeg tööd selle nimel, et laste heaolu ja turvalisus oleksid tagatud,» toonitas Uibo.