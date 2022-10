Looduskaitsjad loodavad Sütiste metsa tallunud arendust peatada

Krunt on viiekorruselise hoone jaoks kitsuke, 1848-ruutmeetrine ning maastikukaitseala piirab seda kolmest küljest. «Mida kõrgemaks maja ehitus läheb, seda raskem on siin ringi pöörata,» ennustab Kopamees. Kuigi kraanasid veel püsti pole, on arendaja Männimetsa Kodu ja ehitaja Wareconi esindava Ando Koidu sõnul pooled pinnad müüdud. Kõige kallimad on veidi enam kui 80-ruutmeetrised korterid: umbes 300 000 eurot. Neid reklaamitakse Männimetsa kodulehel märksõnadega «rahu», «privaatsus» ja «rohelusest pakatav».