Pressinõukogu peatab Ukraina toetuseks liikmelisuse Euroopa pressinõukogude liidus

Ukraina pressinõukogu juhtis oma avalduses tähelepanu, et Venemaa pressinõukogu on juba aastaid vaadanud läbi sõrmede Venemaa meedias hoogu kogunud Ukraina vastase vaenu õhutamisele.

Aruteludes selgus, et Venemaa pressinõukogu ei täida oma rolli sõltumatu eneseregulatsiooni koguna, nagu on ette nähtud AIPCE reeglites. Näiteks on Venemaa pressinõukogu teatanud, et ei menetle sõja kajastamisega seotud kaebusi ega võta ka mingit sõnavabadust toetavat seisukohta. Venemaa pressinõukogu tegutseb Venemaa presidendi stipendiumifondi toetusel.