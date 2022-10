Siseministeeriumi hoonest võiks tulevikus saada elumaja

Läbirääkimised siseministeeriumi kolimiseks Suur-Ameerika tänavale ministeeriumide ühishoonesse on käimas, kolimise aeg sõltub ümberehitustööde projekteerimisest ja ehitamisest ning eeldatavasti võib see juhtuda aasta-pooleteise jooksul. Rahandusministeeriumi teatel on ümberkorralduse eesmärk pinna optimeerimine, ühishoone ruumide kasutamise tõhustamine ja kulude kokkuhoid, mis lihtsamalt öelduna tähendab, et vanas majas on kallis ministeeriumi pidada ja uues on ruumi piisavalt. Kui kolimisega ühele poole saadakse, läheb vanalinna hoone müüki.