Mart Helme jättis eile korruptsioonivastase komisjoni istungi teadmata põhjustel ära

​Keit Pentus-Rosimannuse (RE) esitamine Euroopa Kontrollikoja liikmeks on tekitanud riigikogu korruptsioonivastases komisjonis teravaid arutelusid. Komisjoni esimees Mart Helme (EKRE) on väitnud, et esitamine ei olnud seaduspärane ning pealegi olevat endisel rahandusministril tõsised maineprobleemid, mis teeb ta kõrgele ametikohale sobimatuks.