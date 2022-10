Valitsus sai koroonapasside vaidluses vahevõidu

Riigikohus tunnistas eile põhiseaduspäraseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) normid, mille alusel kehtestas valitsus eelmise aasta suvel koroonapassi nõude. See on valitsusele alles väike vahevõit, sest endiselt jäi kehtima Tallinna halduskohtu 31. mail langetatud otsus, mille järgi on valitsus koroonapassi nõudega kaebajate õigusi rikkunud.