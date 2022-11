Postimees Grupi printreklaami müügiosakonna juht Jarmo Süvaoja: «Edu aluseks on hea pingetaluvus ja ausus»

Postimees Grupi printreklaami müügiosakond teenindab kõiki Postimehe paberil ilmuvaid väljaandeid, sealhulgas hulganisti eriprojekte. Kuigi digikanalid ning -vormid mängivad reklaamiturul üha kandvamat rolli, on printreklaam jätkuvalt kõige usaldusväärsem. Kasvõi seepärast, et digikanalitele on iseloomulik meeletult suur infomaht, milles võib olla raske orienteeruda. Printreklaami puhul on otsekontakti loomise tõenäosus tunduvalt suurem.

Printreklaam ei ole välja suremas

Kuigi noorem generatsioon on üha rohkem digiusku, siis jäägu kõlama, et printreklaam pole kaugeltki väljasurev vorm - tegemist on reklaamitüübiga, mis on samuti pidevas muutumises ning kliendid hindavad seda jätkuvalt kõrgelt. Sealjuures toetab printreklaam kõiki teisi formaate, nagu tele-, raadio- ja veebireklaami, mille terviklik mõõde on Postimees Grupi meediamaja vaates kindlasti väga suureks tugevuseks.

Reklaamimüüja kui kiirreageerija

Inimene, kes tegeleb igapäevaselt printreklaami müügiga on nagu kiirreageerija - seda juba kasvõi meie töö ajaraami pärast, sest trükimasinad ei oota, ning ka kliendi jaoks peame olema pidevalt olemas. Kuigi töö on kohati pingeline ja väljakutseid esitav, on see samas põnev ning mis kõige olulisem, väga arendav.

Postimees Grupi reklaamiosakonda kuulub täna ligikaudu sada inimest, Tallinna printreklaami müügiosakonna tiimi kaheksa, kuhu oleme ootamas uut kolleegi - reklaamimüügi projektijuhti.