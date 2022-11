Ametlik: Eestis tõusis seksuaalse enesemääramise eapiir

«Ühiskonnas aastaid päevakorral olnud mure, et täiskasvanu seksuaalsuhe alla 16-aastasega on ohuks kujunemiseas noorele, saab täna lahenduse. Seksuaalse enesemääramise eapiir tõuseb 16. eluaastale, et noori teismelisi senisest paremini kaitsta,» sõnas justiitsministeeriumi pressiesindaja.

«16-aastased on oluliselt küpsemad seksuaalsust puudutavates küsimustes kui 14-aastased noored ning täiskasvanu manipuleerimise risk on seega palju väiksem. Seksuaalsuhted täiskasvanu ja alla 16-aastase teismelise vahel olid väga ebavõrdsed ja mõjusid noortele kahjulikult. Seetõttu ei ole sellised suhted edaspidi enam lubatud ja need on karistatavad,» ütles justiitsminister Lea Danilson-Järg (Isamaa).

Uuringud näitavad, et suurem osa seksuaalsuhteid 14–16-aastaste noorte hulgas leiavad aset eakaaslaste või väikese vanusevahega noorte vahel, kinnitas ministeerium. Seetõttu on kõrgema eapiiri seadmisel jäetud erand juhtudeks, kui teineteist on leidnud 14–16-aastane alaealine ja temast kuni 5 aastat vanem täiskasvanu. Suhe peab seejuures olema mõlema jaoks soovitud ja vabatahtlik.

«Endiselt ei tohi täiskasvanu astuda seksuaalsuhtesse alla 18-aastase noorega, kui see täiskasvanu on noore pereliige või muu usaldus- või mõjupositsioonil olev inimene. Näiteks ei tohi ta olla õpetaja või treener, kuna on oht, et ta võib ära kasutada noore sõltuvust ja enda mõjuvõimu. Nimetatud keeld kehtib juba 2013. aastast, et kaitsta lapsi ja noori ärakasutamise eest,» tähendas justiitsminister.

Koos seksuaalse enesemääramise eapiiri tõusuga jõustus ka muudatus, mille järgi saavad abielluda üksnes täisealised isikud.