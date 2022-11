FOTOD ⟩ Verine popkorn ja sõrmedest supp: nõmmekas pani aias püsti õudustemaa

Küsimusele, et kas Kabanova pere on suur halloween'i tähistaja, vastas ta, et pigem mitte. «Varasematel aastatel olen olnud pigem passiivne. Mulle tundus ka, et mis me seda «ameerika püha» siia impordime, aga kui ma hakkasin rohkem selle kohta lugema ja nägin, kui õhinas lapsed oma kostüümide kallal tegutsesid ja kui palju lihtsat rõõmu see endaga kaasa tõi, siis tundus tobe olevat automaatselt sõrgu vastu ajada.»

«Ja mis kõige parem, halloween ja mardipäev ning kadripäev pole samal õhtul, seega väga edukalt saab mõlemat tähistada. Käime lastega iga aasta ka mardisanti jooksmas, ootame neid enda juurde ka ning kadripäeva tähistame samuti. Aga fakt on ka see, et halloween'i kostümeeritud tähistamine on efektsem ja lõbusam ettevõtmine kui pahupidi kasukatega regilaulude laulmine. Ja ma arvan, et ruumi on mõlema jaoks,» selgitas Kabanova.

«Ma arvan, et meil tuli väga hästi välja ja just nii, nagu ma seda oma peas ette olin kujutanud. Minu sõbrannad Maria ja Loore tulid ka appi ja meil oli väga tore,» jutustas Kabanova tütar Ruby.