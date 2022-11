Riigikontroll: tervishoiutöötajate puudus teravneb, kuid olulised otsused on tegemata

Kui arstide suhtarv elanikkonna kohta on Eesti OECD riikide keskmike seas, siis õdede osas on Eesti pigem tagapool. Kui OECD riikide keskmine õdede arv 1000 inimese kohta on 9,4 ja põhjamaades isegi 13,7, siis Eestis on see näitaja 6,48. Vastuvõtt õendusõppesse on küll suurenemas, kuid selle mõju ilmneb alles aastate pärast.

Võrreldes teiste riikidega on Eestis madalam mujalt saabunud õdede osatähtsus. OECD maades on keskmiselt 6,1 protsenti õdedest omandanud hariduse mujal. Eestis on mujal hariduse omandanud õdesid 0,2 protsenti.

Perearstiabi lünklikkus koormab erakorralist meditsiini

Riigikontroll juhib tähelepanu, et perearstiabi osutamise raskused on aina süvenenud. Ligi pooled perearstidest on 60-aastased või vanemad ehk on juba praegu pensionieas või saavad soovi korral lähiajal pensionile minna. 2020. aasta detsembri seisuga oli Eestis 737 perearstinimistut, millest 48 puudus püsiv perearst. 2022. aasta juuniks oli perearstita (ehk asendusarstiga) nimistute arv kasvanud veel kuue võrra. 13 nimistul on ajutine asendus kestnud viis aastat või kauem.

Riigikontroll vaatles perearstinimistutele arstide leidmiseks korraldatud 311 konkurssi aastatel 2015 kuni 2022. Tänavu esimese poolaastaga on luhtunud kolmveerand konkurssidest. Kogu perioodi jooksul on konkursid õnnestunud vähem kui pooltel juhtudel (42 protsenti).

Erakorralise meditsiini osakond on jätkuvalt koht, kus lahendatakse teiste tervishoiu­tasandite kitsaskohti, kuid see on kallis ja koormab süsteemi. Erakorralise meditsiini osakonda pöördujatest on 57 protsenti kergemate tervisehädadega. Peamiseks põhjuseks on perearstiabi lünklik kättesaadavus.