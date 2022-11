Õiguskantsler Narva volikogule: tõlk tuleb kinni maksta omast taskust

Narva volikogu keeleprobleemi õiguskantsleri vastus täielikult siiski ära ei lahendanud, sest Žavoronkovi sõnul on volikogus jätkuvalt liikmeid, kes õiguskantsleri seisukohaga nõus ei ole. «Nad väidavad siiamaani, et õiguskantsleri seisukoht on ainult õiguskantsleri seisukoht ja see ei ole seadus ja lõplik otsus. Pakkusin, et kui teil on teine seisukoht, siis on võimalik halduskohtusse minna ja vaielda selle üle,» sõnas ta.



Õiguskantsleri kiri andis Žavoronkovile ka kinnituse, et kui keegi peakski hakkama volikogus vene keeles sõna võtma, tohib volikogu esimees teda takistada. «Kui keegi volinikest soovib esineda vene- või ükskõik millises teises keeles, siis õiguskantsler on sellisel seisukohal, et minul kui istungi juhatajal on mitte ainult õigus vaid ka kohustus see peatada ja sekkuda sellesse olukorda,» kirjeldas Žavoronkov.



Minister: maadlemine eesti keelega kestab



Isamaalasest riigihalduse minister Riina Solman sõnas Postimehele saadetud kommentaaris, et on positiivne, et Narva volikogu tegeleb usinalt keeleprobleemiga ja senise keeleseaduse nõuete tuima ignoreerimise asemel otsitakse lahendust. «Kriitilise poole pealt peab ütlema, et juriidiliste aukude otsimine ei aita palju kaasa sellele, et enamik volikogu liikmeid saaks osaledes kaasa rääkida sellega, mis istungil toimub. Maadlemine eesti keelega siiski kestab,» kirjutas ta.



Solman meenutas, et selline kurb olukord, kus istungeid ei peeta eesti keeles, tekkis viimasel tosinal aastal, kui keelekontroll nii Narva sildinduses, teeninduses, kui ka juhtimises mõniteist aastat tagasi millegipärast ära vajus. «Enne seda oli Narva üheparteilises valitsemises lahenduseks volinikele eelneva mitteformaalse koosoleku korraldamine, nii et ametliku istungi ajal siiski istungi juhtimiseks vajalikke eestikeelseid fraase esitati ja eesti keeles kättki tõsteti. Sellist lahendust nagu riigikeele omandamine pole samas siiani piisavalt jutuks võetud, kuid just nõudlikkus volinike keeleoskuse suhtes annaks Narvale eesti keeles kõnelevaid volinikke. Seetõttu tuleb kiiduväärsena esile tõsta meie õiguskantsleri vastuskirja, kes seisab järjepideva eesti keele kasutuse eest.»