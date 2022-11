Pääsküla raba kaitsealal algavad teetööd

Oktoobri lõpus korrastati ja osaliselt tõsteti laudteid ja purdeid. Nõmme linnaosa vanema Karmo Kuri sõnul on paekivikillustikuga kaetud pinnasteede tõstmise põhjuseks koprapaisudest ja sügisvihmadest kohati üle ujutatud teelõigud. «Pääsküla raba kaitsealal lähtutakse ennekõike looduse huvidest. Ka remonttöödel peab arvestama selle ala looduslikku eripära. Pinnasteede tõstmisel on oluline kasutada paekivikillustikku, sest see soodustab teedelt hiljem aluselise vee nõrgumist, mis on väga sobiv teeservades kasvavatele käpalistele,» selgitas linnaosavanem.