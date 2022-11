TÄISTUND ⟩ Miks valiti aasta õpetajaks umbkeelne narvalanna?

«Keeleamet on Jelena Botškova eesti keele oskust kontrollinud korduvalt alates 2010. aastast. Talle on tehtud mitu ettekirjutust ja määratud ka sunniraha. Tal on lihtsaim keeletase, mida nõutakse näiteks kojameestelt,» ütleb Keeleameti Ida-Viru järelevalvetalituse peainspektor Marge Mägi-Puss täna õhtul kell 20 Kanal 2 eetrisse minevas saates Täistund.