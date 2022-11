Peretoetuste tõstmise vastu andis allkirja 8407 inimest

Kõige rohkem riivab inimeste õiglustunnet plaan maksta 3 lapsega perele toetust 700 eurot kuus rohkem kui 2 lapsega perele. Vastu ollakse ka plaanile hakata peretoetust maksma mitteõppivate 19-24-aastaste noorte eest, samas kui paljude õppivate noorte eest pered toetust ei saa, ning suurpere toetuse indekseerimisele, jättes ülejäänud toetused indekseerimata. Allkirjastajad on ühte meelt, et praegusel kujul seaduse vastuvõtmine on Eestile kahjulik, tekitab laste vahel ebavõrdsust ning on ebaõiglane.