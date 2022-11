VÄLKVIDEO ⟩ Lemmi Oro: omavalitsusi hoiab maamaksu liiga kõrgele tõstmast hirm valijate ees

Lemmi Oro rääkis Postimehe otsesaates, et enamuses riikides on maamaksu asemel hoopis kinnisvaramaks, mis on kohalik maks ja omavalitsused saavad selle üle hoopis enam otsustada. Ta selgitas, et meil on maamaks maksukorralduse seaduse järgi küll riiklik maks, aga sisuliselt näeb ta välja nagu kohalik maks.