Õiguskantsler hindab Tallinna lasteaiatasude määruse vastavust põhiseadusele

Õiguskantsleril paluti hinnata, kas Tallinna linnavolikogu 10. detsembri 2015 määruse nr 27 «Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr» § 4 lõike 1 punkt 2 on põhiseadusega kooskõlas. Sätte järgi vabastatakse lapsevanem vanema osa maksmisest teise ja enama lasteasutuses käiva lapse eest juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kaks või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas samal aadressil.

«Et õiguskantsler saaks asjas seisukoha võtta, palun selgitage, mis põhjusel või mis eesmärgil on kehtestatud tingimus, et vanem ja lapsed peavad elama Tallinnas ühel ja samal aadressil. Palun ka Teie hinnangut, kuidas on ühel aadressil elamise nõue põhiseadusega kooskõlas, kuna see põhjustab Tallinna linna elanike erinevat kohtlemist,» kirjutas õiguskantsleri kantselei esindaja linnavolikogu esimehele Jevgeni Ossinovskile.