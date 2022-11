Eurovolinik Simson kohtus Zelenskõiga: Venemaa on energia muutnud lahinguväljaks

«Venemaa on teadlikult võtnud sihikule Ukraina energiataristu, et talve lähenedes inimkannatusi suurendada. Meie peamine prioriteet on kaitsta miljoneid Ukraina peresid külma ja pimeduse eest. Vajame ELi ning valitsuste ja eraettevõtete ühiseid jõupingutusi, et suurendada Ukrainale juba pakutavat toetust,» sõnas volinik.