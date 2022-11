Teadusnõukoja saatus on lahtine: ministeerium ja terviseamet pigem soovivad jätkamist

«Ma arvan, et me sellest pandeemiast väljume veel mõnda aega, ma arvan, et vähemalt kevadeni tuleb siin erinevaid deeskaleerimise samme teha, nii et siin saabki nüüd valitsus öelda, kui suureks toeks teadusnõukoda neile on. Meie jaoks on ta kindlasti toeks, nii et mina ütleksin jah,» kommenteeris ERR-ile teadusnõukoja võimalikku jätkamist terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.