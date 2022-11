Video ⟩ Aasta õpetajaks valiti umbkeelne narvalanna

Keeleamet on Jelena Botškova eesti keele oskust kontrollinud korduvalt alates 2010. aastast. «Ma ei saa öelda, et oleksin kõnet kuulates tundnud piinlikkust, oli lihtsalt kurb,» tunnistab keeleameti Ida-Viru järelevalvetalituse vaneminspektor Erika Lindsalu ­Kanal 2 saates «Täistund».

Botškovale on tehtud mitu ettekirjutust ja määratud sunniraha. «2016. aastal õnnestus tal sooritada A2-taseme eesti keele eksam. See on madalaim tase, mida nõutakse garderoobitöötajatelt, valvuritelt, kojameestelt. Mullu rakendasime ka sunniraha,» ütleb keeleameti Ida-Viru peainspektor Marge Mägi-Puss.