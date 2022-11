Raadio Kuku peatab saate «Muuli ja Aavik»

Postimehe endine peatoimetaja Marti Aavik kirjutas ühismeedias, et eelmisel nädalal eetris olnud saade «Muuli ja Aavik», kus teda asendas ajakirjanik Andrus Karnau, on veebist eemaldatud. «Nüüd otsustas Kuku lõpetada (ametlikumalt: peatada kuni valimisteni) terve saate,» lisas Aavik.

«Meie saade oli uuringu järgi vägagi populaarne ning ilmselt oleks eelmise nädala juhtumita edasi kestnud,» sõnas Aavik, viidates Marko Mihkelsoni puudutavale pildiskandaalile, mida eetris lahati. Veel nentis ta, et tal on kahju, et saade lõpeb.